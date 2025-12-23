Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nehoda pri Bardejovských Kúpeľoch si vyžiadala život 65-ročného vodiča

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Autor TASR
Bardejov 23. decembra (TASR) - Život 65-ročného vodiča si vyžiadala dopravná nehoda osobného auta, ku ktorej došlo v utorok krátko po 19.00 h pri odbočke na Bardejovskej kúpele. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, vodič narazil do stromu a aj napriek snahe záchranárov svojím zraneniam podľahol.

Polícia nehodu dokumentuje, na mieste sú záchranné zložky. Cesta v tomto úseku je obmedzená v jednom jazdnom pruhu v smere do kúpeľov. Presná príčina a okolnosti nehody budú predmetom vyšetrovania.

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov, ktorí na mieste riadia premávku.

