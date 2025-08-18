< sekcia Regióny
NEHODA PRI BECKOVE: Na mieste zasahujú hasiči
Na ceste je blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi policajná hliadka.
Autor TASR
Beckov 18. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/61 v katastri obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na ceste je blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi policajná hliadka,“ informuje polícia.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, na mieste zasahuje šesť profesionálnych hasičov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom s tromi kusmi techniky.
