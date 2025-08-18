Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Regióny

NEHODA PRI BECKOVE: Na mieste zasahujú hasiči

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na ceste je blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi policajná hliadka.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Beckov 18. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/61 v katastri obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Na ceste je blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi policajná hliadka,“ informuje polícia.

Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, na mieste zasahuje šesť profesionálnych hasičov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom s tromi kusmi techniky.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné