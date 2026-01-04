< sekcia Regióny
NEHODA: Pri Čaklove došlo k čelnej zrážke dvoch áut
K nehode na ceste I/18 došlo pred Čaklovom v smere od mesta.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vranov nad Topľou 4. januára (TASR) - Pri obci Čaklov v okrese Vranov nad Topľou došlo k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Úsek cesty je aktuálne neprejazdný v oboch smeroch. Na sociálnej sieti o tom informuje prešovská krajská polícia.
K nehode na ceste I/18 došlo pred Čaklovom v smere od mesta. „Na mieste sú záchranné zložky. Polícia udalosť dokumentuje. Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a využili obchádzku,“ uvádza.
K nehode na ceste I/18 došlo pred Čaklovom v smere od mesta. „Na mieste sú záchranné zložky. Polícia udalosť dokumentuje. Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a využili obchádzku,“ uvádza.