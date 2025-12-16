Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA pri Dubnici nad Váhom: Diaľnicu uzavreli

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Úsek je v smere na Žilinu neprejazdný úplne a v smere na Bratislavu je prejazdný len jeden jazdný pruh.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 16. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje na uzavretú diaľnicu D1 na 136. kilometri, asi dva kilometre pred Dubnicou nad Váhom. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Úsek je v smere na Žilinu neprejazdný úplne a v smere na Bratislavu je prejazdný len jeden jazdný pruh. Na mieste sú všetky záchranné zložky,“ informuje polícia.
