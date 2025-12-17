Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nehoda pri Dubnici nad Váhom zablokovala diaľnicu na niekoľko hodín

Miesto nehody. Foto: Polícia

Následkom nárazu došlo k prevráteniu návesu a k odhodeniu betónových zvodidiel do protismernej časti diaľnice.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 17. decembra (TASR) - Niekoľko hodín bola uzavretá diaľnica D1 po dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok (16. 12.) popoludní pri Dubnici nad Váhom. Prevrátil sa tam kamión s návesom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Tridsaťdvaročný vodič viedol jazdnú súpravu značky Scania v pravom jazdnom pruhu diaľnice D1 v smere z Bratislavy na Žilinu. Pri Dubnici nad Váhom jazdná súprava z doposiaľ nezistených príčin prešla cez ľavý jazdný pruh až za krajnicu, kde narazila do betónových zvodidiel.

Následkom nárazu došlo k prevráteniu návesu a k odhodeniu betónových zvodidiel do protismernej časti diaľnice. Betónové zvodidlá narazili do bočnej strany jazdnej súpravy značky Renault s návesom, ktorú viedol 31-ročný vodič.

V opačnom smere sa po diaľnici pohybovalo aj osobné motorové vozidlo značky Škoda, ktoré viedol 30-ročný vodič so svojou 91-ročnou spolujazdkyňou. Vodič v snahe vyhnúť sa nárazu do betónových zvodidiel strhol riadenie, narazil do kovových zvodidiel a s vozidlom preletel na trávnatý porast mimo diaľnice, kde zostalo stáť na kolesách. Vodič utrpel ľahké zranenia, jeho 91-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice.

U všetkých vodičov vykonali dychové skúšky s negatívnym výsledkom. Predbežnú škodu vyčíslili na 198.000 eur.

