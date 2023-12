NEHODA PRI DUNAJSKEJ STREDE: Zahynula mladá žena

Dunajská Streda 3. decembra (TASR) - Pri sobotňajšej (2. 12.) dopravnej nehode medzi obcami Mierovo a Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda prišla o život 21-ročná žena. Ďalší traja ľudia sa zranili. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Podľa prvotných informácií mladá vodička v aute Seat Toledo v sobotu podvečer pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty pravdepodobne dostala šmyk. S vozidlom prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autom Dacia Duster. To skončilo na streche mimo cesty.



Vodička Seatu svojim zraneniam podľahla na mieste nehody. Vo vozidle Dacia sa zranili 33-ročný vodič, jeho 28-ročná manželka a ich päťročný syn. Záchranári ich všetkých previezli do nemocnice. Policajti nemohli vodiča vzhľadom na rozsah jeho zranení podrobiť dychovej skúške. U oboch vodičov budú prítomnosť alkoholu zisťovať znaleckým skúmaním.



Presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú predmetom policajného vyšetrovania. Na miesto udalosti bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava.