Nehoda pri Hradišti si vyžiadala život 32-ročného motorkára

Hradište 13. apríla (TASR) - Život 32-ročného motocyklistu si v utorok (12. 4.) podvečer vyžiadala dopravná nehoda pri Hradišti (okres Partizánske). Pri zrážke s kamiónom sa ťažko zranila i jeho spolujazdkyňa. Policajti začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania vodič motocykla pravdepodobne prekročil maximálne povolenú rýchlosť jazdy a plne sa nevenoval sledovaniu situácie v cestnej premávke. Pri predbiehaní kolóny vozidiel narazil do jazdnej súpravy nákladného auta, ktoré v tom čase odbočovalo vľavo na odstavné parkovisko," opísala Kuzmová.



Motorkár následkom zrážky podľa nej utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, jeho 24-ročnú spolujazdkyňu vo vážnom stave previezli leteckí záchranári do nemocnice v Trenčíne.



"Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala Kuzmová.