Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Regióny

Nehoda pri Janiciach má aj tretiu obeť, o život prišiel novorodenec

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystický kraj

Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Janice 30. septembra (TASR) - Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok (29. 9.) v okrese Rimavská Sobota, má aj tretiu obeť. V utorok zraneniam v nemocnici podľahol aj niekoľkodňový novorodenec. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč. Osobné auto za doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty a havarovalo. Nehoda si vyžiadala život 22-ročnej ženy, ročného dieťaťa a niekoľkodňového novorodenca. Vodič a ďalšie tri deti vo veku šesť, štyri a tri roky utrpeli zranenia.

Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma