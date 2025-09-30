< sekcia Regióny
Nehoda pri Janiciach má aj tretiu obeť, o život prišiel novorodenec
Autor TASR
Janice 30. septembra (TASR) - Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok (29. 9.) v okrese Rimavská Sobota, má aj tretiu obeť. V utorok zraneniam v nemocnici podľahol aj niekoľkodňový novorodenec. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč. Osobné auto za doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty a havarovalo. Nehoda si vyžiadala život 22-ročnej ženy, ročného dieťaťa a niekoľkodňového novorodenca. Vodič a ďalšie tri deti vo veku šesť, štyri a tri roky utrpeli zranenia.
Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.
