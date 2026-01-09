Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA PRI JANOVEJ LEHOTE: Cesta je neprejazdná

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vzhľadom na to, že obchádzka nie je možná, polícia vodičov upozorňuje, ak je to možné, aby zvolili inú trasu alebo rátali s týmto obmedzením.

Autor TASR
Janova Lehota 9. januára (TASR) - Cesta I/9 neďaleko Janovej Lehoty v okrese Žiar nad Hronom je aktuálne pre dokumentovanie dopravnej nehody osobného vozidla a kamióna a odstraňovania jej následkov neprejazdná. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že predpokladaný čas uzávery je aktuálne približne dve hodiny.

„Predbežné informácie z miesta nehody hovoria o jednej zranenej osobe, ktorú leteckí záchranári transportovali do nemocnice,“ uviedla polícia s tým, že na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Vzhľadom na to, že obchádzka nie je možná, polícia vodičov upozorňuje, ak je to možné, aby zvolili inú trasu alebo rátali s týmto obmedzením.
