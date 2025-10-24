< sekcia Regióny
NEHODA PRI KRAĽOVANOCH: Došlo k zrážke auta s dodávkou
Na mieste zasahujú štyria príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s jedným kusom techniky.
Autor TASR
Kraľovany 24. októbra (TASR) - Hasiči v piatok popoludní zasahujú pri dopravnej nehode osobného auta s dodávkou na ceste I/18 pri obci Kraľovany. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú štyria príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s jedným kusom techniky.
Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že vodiči smerom z Martina sa na ceste zdržia takmer jednu hodinu.
Na mieste zasahujú štyria príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s jedným kusom techniky.
Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že vodiči smerom z Martina sa na ceste zdržia takmer jednu hodinu.