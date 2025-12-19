< sekcia Regióny
NEHODA PRI LIEŠŤANOCH: Zranená je jedna osoba
Havarovaný automobil zostal v dôsledku nehody na krajnici, prevrátený na boku, pričom čiastočne zasahoval do vozovky.
Autor TASR
Liešťany 19. decembra (TASR) - Dopravná nehoda osobného auta v stredu (17. 12.) popoludní v katastri Liešťan (okres Prievidza) si vyžiadala zranenie jednej osoby. Zasahovali pri nej štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
Havarovaný automobil zostal v dôsledku nehody na krajnici, prevrátený na boku, pričom čiastočne zasahoval do vozovky. „Následkom dopravnej nehody sa z dvoch účastníkov - posádky motorového vozidla, zranila jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby. Zranenú osobu po ošetrení na mieste následne záchranári previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížil HaZZ.
Zasahujúci hasiči podľa neho havarované vozidlo stabilizovali a vykonali protipožiarne opatrenia. Následne prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a z vozovky odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny. „Po zdokumentovaní udalosti políciou príslušníci HaZZ automobil prevrátili späť na kolesá a odtlačili mimo vozovky,“ dodal HaZZ.
