Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Regióny

NEHODA PRI LIEŠŤANOCH: Zranená je jedna osoba

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Havarovaný automobil zostal v dôsledku nehody na krajnici, prevrátený na boku, pričom čiastočne zasahoval do vozovky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liešťany 19. decembra (TASR) - Dopravná nehoda osobného auta v stredu (17. 12.) popoludní v katastri Liešťan (okres Prievidza) si vyžiadala zranenie jednej osoby. Zasahovali pri nej štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Havarovaný automobil zostal v dôsledku nehody na krajnici, prevrátený na boku, pričom čiastočne zasahoval do vozovky. „Následkom dopravnej nehody sa z dvoch účastníkov - posádky motorového vozidla, zranila jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby. Zranenú osobu po ošetrení na mieste následne záchranári previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížil HaZZ.

Zasahujúci hasiči podľa neho havarované vozidlo stabilizovali a vykonali protipožiarne opatrenia. Následne prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a z vozovky odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny. „Po zdokumentovaní udalosti políciou príslušníci HaZZ automobil prevrátili späť na kolesá a odtlačili mimo vozovky,“ dodal HaZZ.

.

Neprehliadnite

Lídri na samite EÚ prebrali prípravu viacročného finančného rámca

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?