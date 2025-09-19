Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA PRI NITRE: Vodič zostal zakliesnený v kabíne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Po vyslobodení hasičskou jednotkou si ho do starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov z Nitry.

Autor TASR
Poľný Kesov 19. septembra (TASR) - Pri obci Poľný Kesov v okrese Nitra narazilo nákladné vozidlo do stromu. Nehoda sa stala v piatok krátko popoludní. Zranili sa pri nej dvaja ľudia, informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe.

Po čelnom náraze vozidla do stromu zostal 43-ročný vodič zakliesnený v kabíne. Po vyslobodení hasičskou jednotkou si ho do starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov z Nitry. Muž utrpel úraz hlavy a zlomeninu dolnej končatiny. Na palube vrtuľníka ho transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Druhá, ľahšie zranená osoba, ostala v starostlivosti pozemných záchranárov.
