NEHODA PRI OBCI DARGOV: Pri prevrátení autobusu boli zranené aj deti

Dargov 17. decembra (TASR) - Hasiči i záchranári aktuálne zasahujú pri obci Dargov v okrese Trebišov. Prevrátil sa tam autobus z Ukrajiny s 53 cestujúcimi a dvoma vodičmi. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.



"Na mieste zasahujú ôsmi hasiči so štyrmi kusmi techniky," povedal operačný dôstojník.



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, na sociálnej sieti priblížilo, že zranení cestujúci sú pri vedomí so zraneniami hlavy a končatín.



Ako doplnilo operačné stredisko, zranených je minimálne sedem ľudí, sú medzi nimi aj deti.