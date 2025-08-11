< sekcia Regióny
NEHODA PRI OBCI PATINCE: Tragédia si vyžiadala jednu obeť
Príslušníci HaZZ vytýčili miesto udalosti a havarované vozidlo zabezpečili proti vzniku požiaru.
Autor TASR
Patince 11. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Komárno prišiel o život človek. Nehoda sa stala v nedeľu (10. 8.) krátko po 11.00 h na štátnej ceste I/63 pri obci Patince, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Zasahujúci príslušníci okresného riaditeľstva HaZZ v Komárne asistovali záchrannej zdravotnej službe. V dôsledku nehody utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla. Príslušníci HaZZ vytýčili miesto udalosti a havarované vozidlo zabezpečili proti vzniku požiaru.
