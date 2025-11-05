< sekcia Regióny
NEHODA PRI OBCI VIESKA: Na mieste zasahujú hasiči
Aktuálne pokračujú v likvidácii následkov dopravnej nehody.
Autor TASR
Vieska 5. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel, ktorá sa stala v obci Vieska v okrese Dunajská Streda. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Ako uviedol, po príchode na miesto udalosti zasahujúci hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc zraneným osobám a na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Aktuálne pokračujú v likvidácii následkov dopravnej nehody.
