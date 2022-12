TRAGÉDIA NA CESTÁCH: Vodič neprežil nehodu pri Partizánskom

Partizánske 16. decembra (TASR) - Dopravná nehoda v piatok ráno v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice si vyžiadala život 36-ročného vodiča osobného auta. Zrážku osobného vozidla a autobusu polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Vodič osobného motorového vozidla Honda CR-V jazdil po ceste II/579 smerom na Hradište. Vo Veľkých Bieliciach z doposiaľ presne nezistených príčin na rovnom úseku cesty prešiel do protismeru, kde prednou ľavou časťou svojho vozidla narazil do protiidúceho autobusu," uviedli policajti.



Autobusár sa ešte v poslednej chvíli podľa nich snažil zrážke vyhnúť, vďaka čomu zabránil priamej čelnej zrážke s vozidlom a pravdepodobne ešte fatálnejším následkom. "Bohužiaľ, 36-ročný vodič osobného vozidla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom," doplnili.



S vodičom autobusu policajti vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania.



"S cieľom náležitého objasnenia skutkového stavu bol do konania pribratý znalec z odboru cestná doprava. Bližšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.