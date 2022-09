Nehoda pri Ráztočne si vyžiadala život 48-ročného muža

Ráztočno 23. septembra (TASR) - Nehoda troch vozidiel na ceste I/9 pri Ráztočne (okres Prievidza) v piatok dopoludnia si vyžiadala život 48-ročného vodiča Peugeotu. Policajti začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Na základe doterajších zistení vodič dodávky jazdiaci v smere od Handlovej sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, pričom v smere svojej jazdy zozadu narazil do osobného motorového vozidla Peugeot, ktoré v dôsledku nárazu odhodilo do protismernej časti vozovky," opísala Kuzmová s tým, že tu došlo k čelnej zrážke s oproti idúcou dodávkou jazdiacou v smere od Ráztočna na Handlovú.



Napriek snahe všetkých záchranných zložiek 48-ročný vodič osobného motorového vozidla Peugeot podľa nej na mieste zraneniam podľahol.



"Dychové skúšky vodičov oboch dodávok boli negatívne. To, či vodič Peugeotu pred jazdou požil alkohol alebo iné omamné látky, bude zisťované pri súdnej pitve," ozrejmila Kuzmová.



Do vyšetrovania dopravnej nehody podľa nej pribrali aj súdneho znalca z odboru cestnej dopravy. "Príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody budú predmetom vyšetrovania v rámci trestného stíhania začatého pre prečin usmrtenia," dodala.



V dôsledku dokumentovania dopravnej nehody zostala cesta I/9 neprejazdná niekoľko hodín a po sprejazdnení jedného jazdného pruhu dopravu na mieste usmerňovali policajti.