NEHODA PRI RUŽOMBERKU: Zranili sa dve osoby
Hasiči z Ružomberka pomocou hydraulického zariadenia osobu vyslobodili z vozidla a odovzdali ju do opatery záchrannej zdravotnej službe.
Autor TASR
Ružomberok 20. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode nákladného vozidla a osobného vozidla v katastri mesta Ružomberok sa v stredu (19. 11.) zranili dve osoby, z toho jedna osoba bola zakliesnená vo vozidle. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Hasiči z Ružomberka pomocou hydraulického zariadenia osobu vyslobodili z vozidla a odovzdali ju do opatery záchrannej zdravotnej službe. „Vodič aj spolujazdec z osobného automobilu boli odvezení do nemocnice. Jednotka následne pomohla naložiť automobil na vozidlo odťahovej služby,“ spresnili hasiči.
