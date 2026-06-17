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Nehoda pri Sabinove: Tvoria sa kolóny

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadi polícia.

Autor TASR
Prešov 17. júna (TASR) - Medzi sabinovskou miestnou časťou Orkucany a obcou Šarišské Michaľany v okrese Sabinov došlo k zrážke osobného auta s nákladným vozidlom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V oboch smeroch sa tvoria kolóny. Informovala o tom prešovská krajská polícia.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadi polícia. „Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom,“ uviedla polícia.

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