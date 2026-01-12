Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA PRI SENCI: Hasiči pomáhali dvom ľuďom

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

V nedeľu popoludní sa na D1 pri Senci stala dopravná nehoda dvoch osobných áut spojená s požiarom. Na nevyhnutný čas bola diaľnica neprejazdná.

Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Hasiči poskytli v nedeľu (11. 1.) pri dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Senci prvú pomoc dvom zraneným ľuďom. Následne ich odovzdali záchranárom. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Jeden z automobilov začal v dôsledku dopravnej nehody horieť. Jeho posádka sa v tom čase nachádzala už mimo vozidla. Hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody, dvom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery zdravotníckych záchranárov. Zasahujúci hasiči následne uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a sprejazdnili vozovku,“ priblížil zbor.

