< sekcia Regióny
NEHODA PRI SENCI: Hasiči pomáhali dvom ľuďom
V nedeľu popoludní sa na D1 pri Senci stala dopravná nehoda dvoch osobných áut spojená s požiarom. Na nevyhnutný čas bola diaľnica neprejazdná.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Hasiči poskytli v nedeľu (11. 1.) pri dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Senci prvú pomoc dvom zraneným ľuďom. Následne ich odovzdali záchranárom. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Jeden z automobilov začal v dôsledku dopravnej nehody horieť. Jeho posádka sa v tom čase nachádzala už mimo vozidla. Hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody, dvom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery zdravotníckych záchranárov. Zasahujúci hasiči následne uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a sprejazdnili vozovku,“ priblížil zbor.
V nedeľu popoludní sa na D1 pri Senci stala dopravná nehoda dvoch osobných áut spojená s požiarom. Na nevyhnutný čas bola diaľnica neprejazdná.
„Jeden z automobilov začal v dôsledku dopravnej nehody horieť. Jeho posádka sa v tom čase nachádzala už mimo vozidla. Hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody, dvom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery zdravotníckych záchranárov. Zasahujúci hasiči následne uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a sprejazdnili vozovku,“ priblížil zbor.
V nedeľu popoludní sa na D1 pri Senci stala dopravná nehoda dvoch osobných áut spojená s požiarom. Na nevyhnutný čas bola diaľnica neprejazdná.