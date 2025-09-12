Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Regióny

NEHODA PRI SENCI: Úsek je ťažko prejazdný

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Vodičom odporúčajú, aby zvolili radšej trasu cez Senec, Bernolákovo a Ivanku pri Dunaji.

Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Na vjazde do Bratislavy smerom zo Senca, pri zjazde na Bernolákovo, sa zrazili tri autá. Zjazd aj výjazd sú ťažko prejazdné. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.

Vodičom odporúča, aby zvolili radšej trasu cez Senec, Bernolákovo a Ivanku pri Dunaji.
.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote