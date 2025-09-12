< sekcia Regióny
NEHODA PRI SENCI: Úsek je ťažko prejazdný
Vodičom odporúčajú, aby zvolili radšej trasu cez Senec, Bernolákovo a Ivanku pri Dunaji.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Na vjazde do Bratislavy smerom zo Senca, pri zjazde na Bernolákovo, sa zrazili tri autá. Zjazd aj výjazd sú ťažko prejazdné. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.
Vodičom odporúča, aby zvolili radšej trasu cez Senec, Bernolákovo a Ivanku pri Dunaji.
