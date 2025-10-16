Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nehoda pri Skačanoch si vyžiadala zranenie vodiča nákladného auta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zasahovali pri nej štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s dvoma vozidlami.

Autor TASR
Skačany 16. októbra (TASR) - Dopravná nehoda nákladného auta v stredu (15. 10.) večer na ceste II/579 medzi Skačanmi a Hradišťom v okrese Partizánske si vyžiadala zranenie jeho vodiča. Zasahovali pri nej štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s dvoma vozidlami, informovalo vo štvrtok Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Cisternové vozidlo zostalo v dôsledku nehody v priekope vedľa vozovky, prevrátené na boku. K poškodeniu cisterny ani úniku prepravovanej látky nedošlo. „Na mieste udalosti po príchode hasičov zasahovali zdravotníci Záchrannej zdravotnej služby, ktorí poskytovali zranenému vodičovi predlekársku pomoc a prvotné ošetrenie,“ uviedol HaZZ.

Hasiči z Partizánskeho zabezpečili miesto dopravnej nehody a zachytili menšie množstvo prevádzkových kvapalín, ktoré unikali z vozidla. „Miesto úniku následne utesnili a vytečené kvapaliny zasypali absorpčnou látkou. Následne na havarovanom vozidle vykonali protipožiarne opatrenia, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ doplnil HaZZ.
