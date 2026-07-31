< sekcia Regióny
NEHODA PRI TOMÁŠOVCIACH: Zranili sa dvaja ľudia
Podľa doterajších zistení vodička auta Volkswagen Golf prichádzajúca z vedľajšej cesty pravdepodobne nesprávne odhadla vzdialenosť a rýchlosť vozidla Mercedes.
Autor TASR
Tomášovce 31. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode neďaleko Tomášoviec v Lučeneckom okrese sa zranili dvaja ľudia. Posádky rýchlej zdravotnej pomoci ich previezli na ošetrenie do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala banskobystrická krajská polícia.
Spresnila, že udalosť sa stala vo štvrtok (30. 7.) vo večerných hodinách na ceste I/16 nad obcou Tomášovce. Podľa doterajších zistení vodička auta Volkswagen Golf prichádzajúca z vedľajšej cesty pravdepodobne nesprávne odhadla vzdialenosť a rýchlosť vozidla Mercedes. To jazdilo po hlavnej ceste a vošla mu do jazdnej dráhy. „Vodič Mercedesu už nedokázal zrážke zabrániť, pričom prednou časťou svojho vozidla narazil do pravej zadnej časti Volkswagenu Golf,“ objasnila polícia s tým, že dychové skúšky boli negatívne. Škodu na vozidlách predbežne odhadli na sumu 20.500 eur. Presné príčiny nehody sú podľa policajtov predmetom ďalšieho objasňovania.
Spresnila, že udalosť sa stala vo štvrtok (30. 7.) vo večerných hodinách na ceste I/16 nad obcou Tomášovce. Podľa doterajších zistení vodička auta Volkswagen Golf prichádzajúca z vedľajšej cesty pravdepodobne nesprávne odhadla vzdialenosť a rýchlosť vozidla Mercedes. To jazdilo po hlavnej ceste a vošla mu do jazdnej dráhy. „Vodič Mercedesu už nedokázal zrážke zabrániť, pričom prednou časťou svojho vozidla narazil do pravej zadnej časti Volkswagenu Golf,“ objasnila polícia s tým, že dychové skúšky boli negatívne. Škodu na vozidlách predbežne odhadli na sumu 20.500 eur. Presné príčiny nehody sú podľa policajtov predmetom ďalšieho objasňovania.