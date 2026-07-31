Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Regióny

NEHODA PRI TOMÁŠOVCIACH: Zranili sa dvaja ľudia

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Podľa doterajších zistení vodička auta Volkswagen Golf prichádzajúca z vedľajšej cesty pravdepodobne nesprávne odhadla vzdialenosť a rýchlosť vozidla Mercedes.

Autor TASR
Tomášovce 31. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode neďaleko Tomášoviec v Lučeneckom okrese sa zranili dvaja ľudia. Posádky rýchlej zdravotnej pomoci ich previezli na ošetrenie do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala banskobystrická krajská polícia.

Spresnila, že udalosť sa stala vo štvrtok (30. 7.) vo večerných hodinách na ceste I/16 nad obcou Tomášovce. Podľa doterajších zistení vodička auta Volkswagen Golf prichádzajúca z vedľajšej cesty pravdepodobne nesprávne odhadla vzdialenosť a rýchlosť vozidla Mercedes. To jazdilo po hlavnej ceste a vošla mu do jazdnej dráhy. „Vodič Mercedesu už nedokázal zrážke zabrániť, pričom prednou časťou svojho vozidla narazil do pravej zadnej časti Volkswagenu Golf,“ objasnila polícia s tým, že dychové skúšky boli negatívne. Škodu na vozidlách predbežne odhadli na sumu 20.500 eur. Presné príčiny nehody sú podľa policajtov predmetom ďalšieho objasňovania.

.

Neprehliadnite

HOMOLA: Chcem byť prvým Slovákom s Tour Card

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci