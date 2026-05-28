NEHODA PRI TREBIŠOVE: Jeden z vodičov nafúkal

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj﻿

Po zrážke skončil Mercedes mimo cesty, v priekope, prevrátený na streche.

Nižný Žipov 28. mája (TASR) - Pri obci Nižný Žipov v okrese Trebišov došlo vo štvrtok k dopravnej nehode troch vozidiel, pri ktorej vodič Mercedesu nafúkal 1,46 promile. Podľa doterajších zistení polície predbiehal vozidlo Renault, ktoré v tom čase predbiehalo dodávku. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Po zrážke skončil Mercedes mimo cesty, v priekope, prevrátený na streche. Pri nehode sa nikto nezranil. Vodiča Mercedesu policajti podrobili dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok, a obmedzili ho na osobnej slobode. Ostatní účastníci dopravnej nehody mali dychové skúšky s negatívnym výsledkom.

Presné príčiny a okolnosti nehody polícia ďalej objasňuje. „Predbiehať vozidlo, ktoré už samo predbieha iné vozidlo, je mimoriadne riskantné. Alkohol za volantom nemá čo robiť,“ dodala polícia.

