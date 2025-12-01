Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA: Pri Trenčianskej Turnej sa zdržíte

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Premávku riadi a priebežne usmerňuje polícia cez voľný jazdný pruh.

Autor TASR
Trenčianska Turná 1. decembra (TASR) - Dopravu na ceste I/9 v katastri obce Trenčianska Turná v Trenčianskom okrese pri čerpacej stanici aktuálne komplikuje dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Úsek je v jazdnom pruhu smerom na Bánovce nad Bebravou neprejazdný. Premávku riadi a priebežne usmerňuje polícia cez voľný jazdný pruh.
