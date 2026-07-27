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NEHODA PRI VRANOVE: Cesta je prejazdná v jednom pruhu

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj﻿

Premávku riadia policajti. Na mieste sú všetky záchranné zložky.

Autor TASR
Dlhé Klčovo 27. júla (TASR) - K dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok krátko po 10.00 h na ceste medzi obcami Dlhé Klčovo a Hencovce v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu.

Premávku riadia policajti. Na mieste sú všetky záchranné zložky. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov policajtov a trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom,“ dodala polícia.

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