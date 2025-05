V prevrátenom vozidle v Nízkych Tatrách boli šiesti ľudia

Vyšná Boca 24. mája (TASR) - Jedného ťažko zraneného človeka si vyžiadala sobotná dopravná nehoda v Nízkych Tatrách nad obcou Vyšná Boca. Na sociálnej sieti o tom informovala Horská záchranná služba (HZS), ktorú požiadali o súčinnosť pri nehode.



Na mieste sa podľa záchranárov nachádzalo vozidlo so šiestimi ľuďmi, ktoré sa dostalo mimo cestu a prevrátilo sa, pričom jedna z osôb bola ťažko zranená.



„Záchranári HZS prebrali do svojej starostlivosti dve osoby, ktoré boli vyšetrené, ošetrené a následne bola jedna z nich transportovaná do nemocničného zariadenia v Brezne na ďalšie vyšetrenia,“ dodali záchranári s tým, že ostatní účastníci nehody boli v starostlivosti vyslaných posádok rýchlej zdravotnej pomoci a Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.