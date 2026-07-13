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Nehoda pri Žiari nad Hronom: Chlapček utrpel vážny úraz hlavy
Osobné auto po náraze do svahu skončilo mimo vozovky.
Autor TASR,aktualizované
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Žiar nad Hronom 13. júla (TASR) - Po dopravnej nehode pri Lutile v okrese Žiar nad Hronom previezol záchranársky vrtuľník päťročného chlapca s vážnym úrazom hlavy do nemocnice. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Spresnila, že udalosť sa stala v nedeľu (12. 7.) podvečer. Objasnila, že osobné auto po náraze do svahu skončilo mimo vozovky. „Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali štyri osoby,“ uviedli záchranári. Zranené päťročné dieťa po neodkladnom ošetrení a stabilizácii zdravotného stavu letecky transportovali do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Podľa polície mal 35-ročný vodič dostať mikrospánok, s vozidlom prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. „S vodičom sa v aute v čase nehody nachádzali ďalšie tri osoby, 34-ročná žena a dvaja maloletí chlapci,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková s tým, že druhého chlapca previezla sanitka do nemocnice v Žiari nad Hronom.
Spresnila, že udalosť sa stala v nedeľu (12. 7.) podvečer. Objasnila, že osobné auto po náraze do svahu skončilo mimo vozovky. „Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali štyri osoby,“ uviedli záchranári. Zranené päťročné dieťa po neodkladnom ošetrení a stabilizácii zdravotného stavu letecky transportovali do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Podľa polície mal 35-ročný vodič dostať mikrospánok, s vozidlom prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. „S vodičom sa v aute v čase nehody nachádzali ďalšie tri osoby, 34-ročná žena a dvaja maloletí chlapci,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková s tým, že druhého chlapca previezla sanitka do nemocnice v Žiari nad Hronom.