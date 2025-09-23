< sekcia Regióny
NEHODA pri Žiline: Traja ľudia sa zranili
Na miesto sa postupne dostavila záchranná zdravotná služba, polícia, zamestnankyňa staveniska a odťahová služba.
Autor TASR
Lietavská Lúčka 23. septembra (TASR) - Dopravná nehoda osobného auta v pondelok (22.9.) večer v katastri Lietavskej Lúčky v okrese Žilina si vyžiadala tri zranené osoby. Vozidlo skončilo v priekope staveniska mosta, približne štyri metre pod úrovňou terénu. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
„Jedna osoba sa nachádzala vo vozidle a dve mimo neho. Osobe v aute pomáhali občania. K vozidlu a osobám sa hasiči dostali pomocou hadíc a rebríka. Vozidlo stabilizovali stabilizačnými prvkami,“ priblížil HaZZ.
Na miesto sa podľa neho postupne dostavila záchranná zdravotná služba, polícia, zamestnankyňa staveniska a odťahová služba. Zranené osoby záchranári ošetrili a preniesli na nosidlách do sanitných vozidiel, havarované vozidlo naložila a odviezla odťahová služba.
