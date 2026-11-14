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NEHODA: Pri zrážke s autom v okrese Košice-okolie zahynula chodkyňa

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Autor TASR
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Košice 14. novembra (TASR) - Pri zrážke s osobným autom na ceste I/16 v okrese Košice-okolie zahynula v piatok (13. 11.) večer chodkyňa. Nehoda sa stala krátko po 22.00 h v smere z Košíc do Čečejoviec. Žena napriek oživovaniu podľahla zraneniam na mieste. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Vodič viedol osobné motorové vozidlo po ceste I/16 v smere od mesta Košice na obec Čečejovce, avšak za odbočkou do priemyselného parku Veľká Ida sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazil do chodkyne, ktorá kráčala rovnakým smerom, pravdepodobne po strede jazdného pruhu. Po náraze chodkyňu odhodil na kraj cesty. Aj napriek snahe sa chodkyňu už oživiť nepodarilo a svojim zraneniam na mieste dopravnej nehody podľahla,“ uviedla Ivanová.

Vodiča posádka RZP previezla na ošetrenie do nemocnice a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do siedmich dní. „Zároveň ho podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme, oba boli s negatívnym výsledkom. To, či bola pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok nebohá chodkyňa, bude zisťované pri pitve,“ doplnila Ivanová.

Počas dokumentovania dopravnej nehody bol na mieste prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Začaté bolo trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

To, či nebohá chodkyňa mala na sebe reflexný prvok a či ju vodič mohol včas zaregistrovať, prípadné iné okolnosti, ktoré viedli k vzniku dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ povedala Ivanová.

Polícia v rámci preventívnej kampane Nebuď tieň opakovane upozorňuje na dôležitosť viditeľnosti chodcov. „Za tmy môže aj malý reflexný prvok zachrániť život,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.

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