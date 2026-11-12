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Nehoda primátora Revúcej nie je podľa prokuratúry trestným činom
Július B. sa k nehode prvýkrát verejne vyjadril koncom vlaňajšieho augusta.
Autor TASR
Revúca 12. novembra (TASR) - Prípad dopravnej nehody končiaceho primátora Revúcej Júliusa B. obvineného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky prokuratúra postúpila dopravnému inšpektorátu. Vyšetrovaním sa nepodarilo preukázať, že v čase vedenia motorového vozidla dosahovala hladina alkoholu v dychu primátora viac ako promile. Pre TASR to v stanovisku uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
Primátor Revúcej mal autonehodu vlani 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Krajská prokuratúra neskôr v stanovisku pre TASR spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase. Polícia Júliusa B. obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, vyšetrovanie prípadu ukončili v druhej polovici októbra.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota po preštudovaní vyšetrovacieho spisu prípad v utorok (10. 11.) postúpil Okresnému dopravnému inšpektorátu v Revúcej. „Výsledky vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť kvalifikovaný ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol Vozár.
Podmienkou vyvodenia trestnej zodpovednosti za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky je podľa prokuratúry, aby vodič viedol motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť. Ustálená súdna prax považuje za takýto stav, ak hladina alkoholu v dychu presiahne jedno promile.
„V prípade obvineného Júliusa B. sa napriek rozsiahlemu vykonanému dokazovaniu, vrátane niekoľkých znaleckých posudkov zameraných na spätný prepočet alkoholu v dychu, nepodarilo preukázať, že v čase vedenia motorového vozidla dosahovala hladina alkoholu v dychu vodiča hodnotu presahujúcu jedno promile,“ skonštatoval hovorca krajskej prokuratúry.
Július B. sa k nehode prvýkrát verejne vyjadril koncom vlaňajšieho augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. V októbrových komunálnych voľbách sa o funkciu primátora opätovne neuchádzal.
Primátor Revúcej mal autonehodu vlani 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Krajská prokuratúra neskôr v stanovisku pre TASR spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase. Polícia Júliusa B. obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, vyšetrovanie prípadu ukončili v druhej polovici októbra.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota po preštudovaní vyšetrovacieho spisu prípad v utorok (10. 11.) postúpil Okresnému dopravnému inšpektorátu v Revúcej. „Výsledky vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť kvalifikovaný ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol Vozár.
Podmienkou vyvodenia trestnej zodpovednosti za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky je podľa prokuratúry, aby vodič viedol motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť. Ustálená súdna prax považuje za takýto stav, ak hladina alkoholu v dychu presiahne jedno promile.
„V prípade obvineného Júliusa B. sa napriek rozsiahlemu vykonanému dokazovaniu, vrátane niekoľkých znaleckých posudkov zameraných na spätný prepočet alkoholu v dychu, nepodarilo preukázať, že v čase vedenia motorového vozidla dosahovala hladina alkoholu v dychu vodiča hodnotu presahujúcu jedno promile,“ skonštatoval hovorca krajskej prokuratúry.
Július B. sa k nehode prvýkrát verejne vyjadril koncom vlaňajšieho augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. V októbrových komunálnych voľbách sa o funkciu primátora opätovne neuchádzal.