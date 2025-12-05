< sekcia Regióny
Kamión strhol značku nad cestou, R1 pri Banskej Bystrici uzavreli
Na rýchlostnej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena mal podľa Zelenej vlny STVR havarovať kamión, ktorý strhol portálovú značku nad cestou.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Na R1 pred Banskou Bystricou došlo v piatok popoludní k dopravnej nehode kamióna, pre ktorú je rýchlostná cesta v smere do mesta uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
