Kamión strhol značku nad cestou, R1 pri Banskej Bystrici uzavreli

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

Na rýchlostnej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena mal podľa Zelenej vlny STVR havarovať kamión, ktorý strhol portálovú značku nad cestou.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Na R1 pred Banskou Bystricou došlo v piatok popoludní k dopravnej nehode kamióna, pre ktorú je rýchlostná cesta v smere do mesta uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Na rýchlostnej ceste pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena mal podľa Zelenej vlny STVR havarovať kamión, ktorý strhol portálovú značku nad cestou. Polícia vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť, premávka je odkláňaná na takzvanú „starú cestu“ I/69.

