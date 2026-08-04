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SANITKA SA ZRAZILA S AUTOM: Zranilo sa päť osôb
K dopravnej nehode došlo v utorok v dopoludňajších hodinách na ceste medzi Lehôtkou pod Brehmi a Hliníkom nad Hronom.
Autor TASR
Lehôtka pod Brehmi 4. augusta (TASR) - Na ceste pri obci Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom došlo v utorok k zrážke sanitky s osobným autom. Pri udalosti sa zranilo päť osôb vrátane troch ľudí, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K dopravnej nehode došlo v utorok v dopoludňajších hodinách na ceste medzi Lehôtkou pod Brehmi a Hliníkom nad Hronom. „Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom,“ priblížila Kováčiková.
V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané ďalšie tri osoby. „Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Vodičov oboch vozidiel podrobili dychovým skúškam, prítomnosť alkoholu bola u oboch vylúčená. Presné okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
K dopravnej nehode došlo v utorok v dopoludňajších hodinách na ceste medzi Lehôtkou pod Brehmi a Hliníkom nad Hronom. „Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom,“ priblížila Kováčiková.
V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané ďalšie tri osoby. „Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Vodičov oboch vozidiel podrobili dychovým skúškam, prítomnosť alkoholu bola u oboch vylúčená. Presné okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.