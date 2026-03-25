Streda 25. marec 2026
NEHODA TROCH ÁUT: Hasiči zasahovali v Bratislave

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa všetkých šesť účastníkov dopravnej nehody.

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (24. 3.) na Prístavnej ulici v Bratislave pri dopravnej nehode troch osobných áut. V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa všetkých šesť účastníkov dopravnej nehody nachádzalo mimo vozidiel, pričom neutrpeli žiadne zranenia. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia, uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom, elektromobil skontrolovali termokamerou a asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ priblížili hasiči.
