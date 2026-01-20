Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA TROCH ÁUT NA D1: Cesta pri Prešove je vedená v jednom pruhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Autor TASR
Prešov 20. januára (TASR) - Úsek diaľnice D1 neďaleko Prešova je v dôsledku dopravnej nehody v katastrálnom území obce Župčany aktuálne prejazdný v jednom pruhu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.

Na 397. kilometri D1 v smere do Prešova došlo k dopravnej nehode troch osobných áut,“ spresnila s tým, že podľa predbežných informácií boli účastníkmi nehody štyri osoby, ktoré neutrpeli zranenia.

Na mieste zasahuje osem príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice Prešov s tromi kusmi techniky aj polícia.
