HROMADNÁ NEHODA V KOŠICIACH: Zrazili sa tri autá, vypukol aj požiar
Autor TASR
Košice 22. apríla (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (21. 4.) popoludní na ceste medzi košickými mestskými časťami Poľov a Pereš pri dopravnej nehode troch vozidiel s následným požiarom jedného z nich. Pri udalosti neevidujú žiadne zranené ani usmrtené osoby. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Udalosť mali hasiči hlásenú krátko po 14.10 h. Na mieste zasahovalo päť príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky. „Z dôvodu zadymenia zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Na likvidáciu požiaru použili dva hasebné prúdy a celkovo 2000 litrov vody,“ uviedol HaZZ.
Cesta z Poľova v smere na Pereš bola počas zásahu uzatvorená. „Po likvidácii požiaru sa na miesto udalosti dostavil službukonajúci zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý ako príčinu požiaru určil dopravnú nehodu,“ dodali hasiči.
