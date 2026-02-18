Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA NA ORAVE: Z miesta hlásia aj zranenie

Na mieste zasahujú piati príslušníkov HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Námestove s dvoma kusmi techniky.

Autor TASR
Rabča 18. februára (TASR) - V obci Rabča v Námestovskom okrese došlo v stredu na ceste I/78 k dopravnej nehode troch osobných áut. Nehoda si vyžiadala aj zranenie. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

