VÁŽNA NEHODA NA ORAVE: Z miesta hlásia aj zranenie
Autor TASR
Rabča 18. februára (TASR) - V obci Rabča v Námestovskom okrese došlo v stredu na ceste I/78 k dopravnej nehode troch osobných áut. Nehoda si vyžiadala aj zranenie. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú piati príslušníkov HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Námestove s dvoma kusmi techniky.
