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Nehoda v Banskej Štiavnici: Vodič zrazil na priechode matku s kočíkom
Dieťa po nehode transportovali letecky do nemocnice.
Autor TASR
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Banská Štiavnica 16. júna (TASR) - Na priechode pre chodcov na ulici Križovatka v Banskej Štiavnici zrazil v utorok dopoludnia 79-ročný vodič matku s kočíkom, pričom dieťa po nehode transportovali letecky do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
„Podľa predbežných informácií neutrpelo život ohrozujúce zranenia. Vodič aj matka vyviazli bez zranení,“ konštatovala polícia s tým, že dychová skúška vodiča bola negatívna a policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Polícia zároveň dodala, že dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.
„Podľa predbežných informácií neutrpelo život ohrozujúce zranenia. Vodič aj matka vyviazli bez zranení,“ konštatovala polícia s tým, že dychová skúška vodiča bola negatívna a policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Polícia zároveň dodala, že dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.