NEHODA V BRATISLAVE: Auto narazilo do oplotenia zastávky

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Zasahujúci hasiči stabilizovali vozidlo proti prevráteniu sa, vykonali protipožiarne opatrenia a vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom.

Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - V nedeľu (21. 12.) na Karloveskej ulici v Bratislave narazilo auto do oplotenia zastávky. Pri nehode sa nikto nezranil. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja.

„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že vozidlo po náraze do oplotenia zastávky mestskej hromadnej dopravy zostalo prevrátené na pravom boku,“ priblížil HaZZ.

Zasahujúci hasiči stabilizovali vozidlo proti prevráteniu sa, vykonali protipožiarne opatrenia a vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom. Zároveň prečerpali pohonné látky z poškodenej palivovej nádrže do zberných nádob a asistovali pri sprejazdnení komunikácie.

.

