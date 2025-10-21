Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NARAZILI DO STĹPA: Po nehode previezli do nemocnice dve deti

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Nehoda sa stala v Karlovej Vsi.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Po utorňajšej nehode jedného auta na bratislavskej Karloveskej ulici previezli hasičskí záchranári do nemocnice dve deti. Vodič autom narazil do betónového stĺpa. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa vodič osobného motorového vozidla nachádzal ešte vo vozidle, v opatere zdravotníckych záchranárov. Zasahujúci hasiči vodiča vyslobodili z automobilu, asistovali zdravotníckym záchranárom pri naložení pacienta do vozidla záchrannej zdravotnej služby, na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom,“ napísali hasiči.
