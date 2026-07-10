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NEHODA ELEKTRIČKY: Na Vajnorskej v Bratislave nepremáva linka číslo 4
Podľa doterajších informácií vodič zametacieho vozidla vošiel do jazdnej dráhy idúcej električky, pričom jej vodič už nemal možnosť zrážke zabrániť.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 10. júla (TASR) - Na Vajnorskej ulici v Bratislave sa v piatok ráno zrazila električka so zametacím vozidlom. Vodiča zo zametacieho vozidla previezli do nemocnice. V dôsledku nehody je prerušená doprava električiek linky 4 v úseku Trnavské mýto - Stanica Nové Mesto. Vyplýva to z informácií bratislavskej polície a Dopravného podniku Bratislava (DPB).
Podľa doterajších informácií vodič zametacieho vozidla vošiel do jazdnej dráhy idúcej električky, pričom jej vodič už nemal možnosť zrážke zabrániť. „V dôsledku zrážky došlo k prevráteniu zametacieho vozidla, pri ktorom utrpel jeho vodič zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Policajti na mieste podrobili účastníkov tejto nehody dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, u oboch vodičov skončila s negatívnym výsledkom,“ ozrejmil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Z dôvodu dopravnej nehody je prerušená premávka električiek linky 4 v úseku Trnavské mýto - Stanica Nové Mesto. Električky sú od zastávky Trnavské mýto presmerované na konečnú Astronomickú. „Náhradná autobusová linka X4 premáva v úseku Blumentál - Stanica Nové Mesto, kde je zabezpečený prestup na linku 4 v smere Zlaté piesky,“ priblížil DPB na webe.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, aby chodci, cyklisti, ale aj vodiči boli obozretní a mysleli na to, že brzdná dráha vozidiel MHD je dlhšia než vozidiel individuálnej dopravy. „Električka má v zmysle zákona o cestnej premávke na priechodoch pre chodcov či na električkových priecestiach prednosť. Taktiež apelujeme na chodcov, ktorí prechádzajú cez električkovú trať, aby sa najprv vždy vizuálne presvedčili, že električka neprichádza. To najmä ak majú v ušiach slúchadlá, a aby zároveň sledovali aj dianie okolo seba a nielen obrazovku telefónu,“ dodal Szeiff.
Podľa doterajších informácií vodič zametacieho vozidla vošiel do jazdnej dráhy idúcej električky, pričom jej vodič už nemal možnosť zrážke zabrániť. „V dôsledku zrážky došlo k prevráteniu zametacieho vozidla, pri ktorom utrpel jeho vodič zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Policajti na mieste podrobili účastníkov tejto nehody dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, u oboch vodičov skončila s negatívnym výsledkom,“ ozrejmil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Z dôvodu dopravnej nehody je prerušená premávka električiek linky 4 v úseku Trnavské mýto - Stanica Nové Mesto. Električky sú od zastávky Trnavské mýto presmerované na konečnú Astronomickú. „Náhradná autobusová linka X4 premáva v úseku Blumentál - Stanica Nové Mesto, kde je zabezpečený prestup na linku 4 v smere Zlaté piesky,“ priblížil DPB na webe.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, aby chodci, cyklisti, ale aj vodiči boli obozretní a mysleli na to, že brzdná dráha vozidiel MHD je dlhšia než vozidiel individuálnej dopravy. „Električka má v zmysle zákona o cestnej premávke na priechodoch pre chodcov či na električkových priecestiach prednosť. Taktiež apelujeme na chodcov, ktorí prechádzajú cez električkovú trať, aby sa najprv vždy vizuálne presvedčili, že električka neprichádza. To najmä ak majú v ušiach slúchadlá, a aby zároveň sledovali aj dianie okolo seba a nielen obrazovku telefónu,“ dodal Szeiff.