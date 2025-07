Nehoda v BRATISLAVE na zjazde z Einsteinovej na most Apollo

Bratislava 17. júla (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo vo štvrtok na zjazde z Einsteinovej ulice na most Apollo v smere do centra v Bratislave. V danom úseku je cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



Podľa doposiaľ zistených informácií neprispôsobil vodič jazdu stavu a povahe vozovky, vrazil do dopravného značenia a auto sa následne prevrátilo mimo vozovky na strechu. „Vo vozidle sa nachádzali tri osoby, ktoré boli s ľahkými zraneniami prevezené do zdravotníckych zariadení,“ približuje polícia.



Dychová skúška u vodiča alkohol nepreukázala.



Polícia zároveň vodičov vyzýva, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť a rešpektovali jej pokyny.