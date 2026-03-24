Utorok 24. marec 2026
NEHODA V BRATISLAVE: Premávka na D1 pred výjazdom je obmedzená

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Na diaľnici D1 v bratislavskom Prievoze smerom na Prístavný most došlo pred výjazdom Bajkalská k nehode, premávka je obmedzená. Informuje o tom Stellacentrum.

Vodiči sa zdržia aj na diaľnici D2 v smere z Bratislavy na Malacky, a to približne 30 minút. Kolóna sa tvorí za tunelom Sitina, pričom spomalenie sa začína už od Petržalky. Na obchádzke cez Mlynskú dolinu a Lamač si vodiči počkajú približne desať minút.

Zdržanie evidujú aj na diaľnici D2 v úseku Lamač smerom do Stupavy, kde sa kolóna tvorí za čerpacou stanicou a siaha až pred zjazd Lamač.

Zelená vlna STVR upozorňuje tiež na kolónu na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa vodiči zdržia približne desať minút.

Spomalenie hlásia i z Rovinky na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, kde vodiči musia rátať približne s desaťminútovým zdržaním.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená