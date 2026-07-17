< sekcia Regióny
NEHODA V BRATISLAVE: Uzatvárajú tunel Sitina, vodiči hlásia zdržanie
Stella centrum na svojom webe informuje, že kolóna sa tvorí už od Mlynskej doliny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. júla (TASR) - V piatok ráno komplikuje dopravu v Bratislave kolóna na úseku medzi Mostom Lanfranconi a Petržalkou. Na moste sa smerom do Petržalky v ľavom pruhu zrazili dve autá, o niečo ďalej blokuje pravý pruh pokazené auto. Informuje o tom na sociálnej sieti Zelená vlna STVR. Vodiči hlásia zdržanie 20 minút.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa Zelenej vlny STVR pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Stella centrum na svojom webe informuje, že kolóna sa tvorí už od Mlynskej doliny.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa Zelenej vlny STVR pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Stella centrum na svojom webe informuje, že kolóna sa tvorí už od Mlynskej doliny.