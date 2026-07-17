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NEHODA V BRATISLAVE: Uzatvárajú tunel Sitina, vodiči hlásia zdržanie

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Stella centrum na svojom webe informuje, že kolóna sa tvorí už od Mlynskej doliny.

Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - V piatok ráno komplikuje dopravu v Bratislave kolóna na úseku medzi Mostom Lanfranconi a Petržalkou. Na moste sa smerom do Petržalky v ľavom pruhu zrazili dve autá, o niečo ďalej blokuje pravý pruh pokazené auto. Informuje o tom na sociálnej sieti Zelená vlna STVR. Vodiči hlásia zdržanie 20 minút.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa Zelenej vlny STVR pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Stella centrum na svojom webe informuje, že kolóna sa tvorí už od Mlynskej doliny.
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