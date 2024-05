NEHODA V BRATISLAVE: Zrazilo sa auto s električkou

Bratislava 20. mája (TASR) - Na križovatke ulíc Vajnorská a Odborárska sa zrazilo auto s električkou. Priecestie je neprejazdné a s obmedzením treba počítať aj na linkách mestskej hromadnej dopravy. Informuje o tom Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



Nehoda je aj na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, premávka sa tam spomaľuje.



S kolónami treba počítať na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky. Zdržanie sa odhaduje na desať minút. Rovnako sa vodiči zdržia aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek. Tiež sa pri cestároch zdržia v hlavnom meste na Račianskej ulici smerom do centra.



Kolóny na desať minút sú hlásené aj v Ivanke pri Dunaji, na Vajnorskej ulici smerom na starú Seneckú cestu a v Rovinke smerom do Bratislavy. Vodiči si 15 minút postoja aj na trase z Malinova na Most pri Bratislave.