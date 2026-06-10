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NEHODA NA VÝCHODE: Zranili sa tri osoby, jedna ostala zakliesnená
Hasičov z Veľkých Kapušian vyslali k nehode krátko po 18.30 h.
Autor TASR
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Čičarovce 10. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode osobného auta, ku ktorej došlo v stredu večer na ceste v katastri obce Čičarovce v okrese Michalovce, sa zranili tri osoby. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, vozidlo po nehode zostalo prevrátené mimo vozovky.
Hasičov z Veľkých Kapušian vyslali k nehode krátko po 18.30 h. „Dve osoby utrpeli ľahšie zranenia a nachádzali sa mimo vozidla. Tretia osoba zostala po nehode zakliesnená vo vozidle,“ uviedli hasiči. Príslušníci HaZZ ju vyslobodili a následne transportovali k posádke záchranárskeho vrtuľníka. Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice.
Hasičov z Veľkých Kapušian vyslali k nehode krátko po 18.30 h. „Dve osoby utrpeli ľahšie zranenia a nachádzali sa mimo vozidla. Tretia osoba zostala po nehode zakliesnená vo vozidle,“ uviedli hasiči. Príslušníci HaZZ ju vyslobodili a následne transportovali k posádke záchranárskeho vrtuľníka. Leteckí záchranári ju previezli do nemocnice.