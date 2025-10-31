< sekcia Regióny
NEHODA V GBEĽANOCH: Zranilo sa päť osôb
Autor TASR
Gbeľany 31. októbra (TASR) - Dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel na ceste číslo II/583A v katastri obce Gbeľany v okrese Žilina si vo štvrtok (30. 10.) vyžiadala zranenia piatich osôb. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči poskytli všetkým zraneným predlekársku prvú pomoc a v súčinnosti so Záchrannou zdravotnou službou pomáhali pri ich ošetrovaní a nakladaní do sanitných vozidiel. Sanitný automobil HaZZ odviezol dve zranené osoby do nemocnice,“ priblížili hasiči.
Príslušníci HaZZ zároveň zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, vykonali potrebné protipožiarne opatrenia a po ukončení dokumentácie dopravnej nehody pomohli pri ich naložení na vozidlá odťahovej služby.
