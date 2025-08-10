Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA V HRIŇOVEJ: Zraneného motorkára odvážal vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Posádka si v Hriňovej na ihrisku prevzala do starostlivosti od pozemných záchranárov motocyklistu, ktorý pri páde z motorky utrpel vážnu zlomeninu nohy.

Autor TASR
Detva 10. augusta (TASR) - Vážne zranenie utrpel v nedeľu pri dopravnej nehode 53-ročný motorkár v Hriňovej v Detvianskom okrese. Na mieste pomáhala aj posádka záchranárskeho vrtuľníka, ktorá ho previezla do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Dodala, že posádka si v Hriňovej na ihrisku prevzala do starostlivosti od pozemných záchranárov motocyklistu, ktorý pri páde z motorky utrpel vážnu zlomeninu nohy. Po primárnom ošetrení a podaní liečby ho podľa nej v stabilizovanom stave letecky previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici uviedlo, že to bola dopravná nehoda osobného auta s motorkou. Pri udalosti boli piati príslušníci HaZZ s dvomi kusmi techniky.
