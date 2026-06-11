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NEHODA V ILAVE: Cesta I/61 je neprejazdná

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Obchádzka je podľa polície možná po spoplatnenom úseku diaľnice D1 Dubnica nad Váhom - Ilava.

Autor TASR
Ilava 11. júna (TASR) - Cesta I/61 v ilavskej mestskej časti Klobušice je aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Obchádzka je podľa polície možná po spoplatnenom úseku diaľnice D1 Dubnica nad Váhom - Ilava. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a opatrnú jazdu.

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