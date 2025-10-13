Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA V KOŠICIACH: Zrazil sa tam autobus a dve autá, hlásia zranených

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny.

Autor TASR
Košice 13. októbra (TASR) - K dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok ráno v Košiciach v mestskej časti Pereš v smere do mesta. "Podľa predbežných informácií sú tri osoby zranené," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny. „Ak sa daným úsekom potrebujete presunúť, počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť,“ upozorňuje polícia.

