NEHODA V KOŠICIACH: Zrazil sa tam autobus a dve autá, hlásia zranených
Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny.
Autor TASR
Košice 13. októbra (TASR) - K dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok ráno v Košiciach v mestskej časti Pereš v smere do mesta. "Podľa predbežných informácií sú tri osoby zranené," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny. „Ak sa daným úsekom potrebujete presunúť, počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť,“ upozorňuje polícia.
